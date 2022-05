Givova Scafati Basket, è la vigilia di Gara 3: match point per la semifinale Serie A2, coach Rossi: "Mi aspetto di trovare una squadra che cercherà almeno di allungare la serie"

Domani, con palla a due alle 20.30, la Givova Scafati sarà ospite della Novipiù JB Monferrato per Gara 3 dei quarti playoff. I gialloblu cercano il 3-0 per volare in semifinale. "Quello di Casale Monferrato è un ambiente caldo, preparato e competente, dove si respira pallacanestro vera, quindi mi aspetto di trovare una squadra che cercherà almeno di allungare la serie e portarla a gara 4. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Non andremo in terra piemontese consapevoli di avere due opportunità, ma con l’idea di giocare le partite una per volta. Non possiamo permetterci di scendere in campo pensando agli scarti di punti accumulati nelle prime due gare della serie, perché gara 3 sarà una partita completamente diversa dalle altre. Forse Casale Monferrato recupererà il capitano Martinoni, giocatore che ha esperienza e fisicità, prezioso su ambedue le parti del campo, ma la sua eventuale presenza in campo non stravolgerà l’assetto dei piemontesi, contro i quali dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente, perché saremo attesi da una vera e propria battaglia".

"Le buone prove disputate in gara 1 e 2 non devono farci rilassare, perché in gara 3 troveremo sicuramente grosse difficoltà. - ha aggiunto l'ala di Scafati, Joseph Mobio - Innanzitutto non avremo il vantaggio di giocare tra le mura amiche, poi ci troveremo di fronte una squadra più in fiducia ed aggressiva. Siamo però fiduciosi, perché durante la parte finale stagione regolare abbiamo dimostrato di essere migliorati moltissimo nelle gare in trasferta, sappiamo quale atteggiamento avere e cosa fare per vincere questa partita e chiudere la serie. Ce la metteremo tutta per riuscirci".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969