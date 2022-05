Basket, è la vigilia di Scafati-Piacenza. Rossi: "Avversari in gran fiducia" Serie A2, playoff: domani il via alla semifinale promozione con Gara 1 e Gara 2 al PalaMangano

È ormai tutto pronto per la semifinale promozione tra la Givova Scafati e l'UCC Assigeco Piacenza. È la vigilia di Gara 1 con le prime due sfide al PalaMangano. Fattore campo e imbattibilità casalinga da confermare per gli uomini di coach Alessandro Rossi: "Ci attende in semifinale un avversario in grande fiducia, che gioca una buona pallacanestro in ambedue i lati del campo. - ha spiegato il coach della Givova - Si tratta di uno dei peggiori avversari che potesse capitarci, anche per le ottime condizioni fisiche e per il buon momento di forma che sta attraversando a partire dalla fase ad orologio. Ha battuto nei quarti di finale una squadra molto quotata come Ferrara, superata anche con una certa facilità, controllando punteggio e gioco nei quattro incontri disputati. E’ una avversaria da rispettare, siamo infatti consapevoli che la prossima sarà una serie difficile. Oltre a Devoe e Sabatini, anche Guariglia, Pascolo e Kohs rappresentano un punto di forza importante della formazione emiliana, completa sia sotto canestro che sugli esterni, dotata anche di una panchina di grande energia, quindi nel complesso un’ottima squadra. Avendo chiuso la semifinale in sole tre gare, siamo riusciti a ricaricare le batterie, abbiamo recuperato qualche piccolo acciacco, abbiamo anche disputato una buona settimana completa di allenamenti ed ora siamo pronti e concentrati ad affrontare la semifinale, consapevoli di poter contare sull’ausilio del nostro pubblico, che ci fornirà sicuramente una spinta importante. Ci sarà da combattere e vogliamo farlo insieme ai nostri supporter".

"Faccio i complimenti all’Assigeco Piacenza, in particolare al presidente Curioni e al direttore sportivo Pagani, per aver fin qui disputato un grande campionato, dimostrandosi un’ottima squadra, che di sicuro renderà bella e complicata questa prossima semifinale. - ha aggiunto il capitano gialloblu, Riccardo Rossato - Sono rimasto stupito della facilità con cui i nostri prossimi avversari hanno affrontato e superato agevolmente la serie dei quarti di finale contro Ferrara, a dimostrazione del fatto che sono una squadra in crescita, che nell’ultima fase di stagione sta maturando moltissimo. Mi attendo una serie molto fisica e dura, ma abbiamo i numeri per superare questo ostacolo. Dovremo stare attenti allo statunitense Davoe, ma nel complesso a tutta la squadra. Da ex affronterò con piacere questa sfida, ma vogliamo vincere e trovare un PalaMangano pieno: meritiamo il sostegno dei nostri tifosi per l’impegno che stiamo profondendo in campo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969