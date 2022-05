Semifinale playoff, Givova Scafati Basket a un passo dalla finale promozione Battuta la Assigeco Piacenza anche in Gara 2: la striscia di vittorie casalinghe si allunga

La Givova Scafati supera la UCC Assigeco Piacenza anche in Gara 2 della semifinale playoff ed è a un passo dalla finale promozione per la A. Finale di 77-74, fattore campo confermata e imbattibilità casalinga rinnovata dagli uomini di coach Alessandro Rossi, vincenti con il parziale di 23-17 negli ultimi dieci minuti dopo la vittoria di Piacenza nei precedenti due quarti di gara. All'Assigeco non bastano i 20 punti di Davide Pascolo e i 18 di Gabe Devoe. Scafati risponde con la distribuzione di risorse per la vittoria che regala il match-point nella prima gara in trasferta.

"Se la partita più difficile della stagione arriva proprio oggi, ho validi motivi per fare i complimenti ai miei ragazzi, che finora hanno reso tutto fin troppo semplice. - ha spiegato Rossi nel post-gara - Abbiamo fatto una fatica incredibile a prendere ritmo in difesa e a trovare le contromisure alla qualità di Sabatini, Devoe e compagni. In gara uno pensavamo di avere tutto sotto controllo, invece i playoff sono questi, le cose cambiano ogni due giorni ed oggi l’abbiamo vinta col cuore e con i nervi, piuttosto che con la tecnica e la tattica. Siamo stati bravi a trovare le scelte giuste con lucidità, ma dobbiamo imparare a farlo con più continuità. Non sono contento dell’arbitraggio, perché non siamo stati tutelati e in generale non sono contento sui fischi e la gestione. La squadra è stata comunque brava a non perdere la bussola neppure nelle difficoltà".

Serie A2 - Playoff

Semifinale - Gara 2

Givova Scafati - UCC Assigeco Piacenza 77-74

Parziali: 26-20, 15-23, 13-14, 23-17

Scafati: Monaldi 15 (1/2, 3/9), Rossato 15 (2/3, 2/5), Daniel 11 (4/9, 0/1), Ikangi 10 (2/2, 2/4), Cucci 7 (0/3, 2/5), De Laurentiis 7 (3/5, 0/1), Clarke 5 (2/3, 0/4), Cournooh 5 (2/4, 0/4), Mobio 2 (1/1, 0/2), Parravicini (0/0, 0/1), Grimaldi, Perrino. All. Rossi.

Piacenza: Pascolo 20 (9/16, 0/2), Devoe 18 (6/10, 1/3), Sabatini 14 (3/5, 2/6), Kohs 10 (2/2, 2/4), Guariglia 8 (3/6, 0/7), Galmarini 3 (0/1, 1/2), Bellan 1 (0/1, 0/1), Gajic, Querci, Seck. All. Salieri.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969