Karate, Crescenzo pronto per gli Europei in Turchia Il campione campano vuole riconfermarsi ai vertici.

Da mercoledì 25 maggio a domenica 29, il mondo del karate concentrerà tutte le sue attenzioni su Gaziantep, cittadina turca che ospiterà gli EKF Senior Championships. Presente anche il campione campano Angelo Crescenzo, sicuramente tra i più attesi della spedizione azzurra guidata dal direttore tecnico Luca Valdesi.

“Un Campionato Europeo molto importante – ha spiegato il tecnico – poiché viene dopo un periodo che ha visto le Olimpiadi e i Mondiali e sarà dunque l’inizio di un nuovo ciclo per alcuni atleti, giovani ma già di interesse internazionale, come i componenti del team di kumite, già oro ai Mondiali di Dubai. Mentre altri cercheranno di confermarsi, ad esempio Busà, Crescenzo, Busato o Semeraro”.

Crescenzo punta al massimo risultato e per questo si è allenato tanto. Non sarà facile ma il ragazzo di Serno ci proverà perché personalità, talento, curriculum e voglia parlano in suo favore.

I convocati nel kata individuale Terryana D’Onofrio e Mattia Busato; nel kumite individuale Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Alessandra Mangiacapra, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Angelo Crescenzo, Luca Maresca, Luigi Busà e Michele Martina; nel para-karate, invece, Benedetta Belotti, Daniele Alfonsi, Mattia Allesina, Valerio Di Cocco e Daniele Montanari.

Per quanto riguarda le squadre, il kata femminile è composto da Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Carola Casale, mentre quello maschile da Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice. Nella squadra maschile di kumite ci sono Luigi Busà, Angelo Crescenzo, Daniele e Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Luca Maresca e Michele Martina; in quella femminile Lorena Busà, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra e Silvia Semeraro.