Givova Scafati Basket, Rossi: "A Piacenza sarà battaglia sportiva" Playoff Serie A2, gialloblu al PalaBanca (domani alle 20.45) per chiudere la serie

La Givova Scafati vive le ore di vigilia del terzo atto della serie di semifinale playoff contro l'UCC Assigeco Piacenza. Domani, con palla a due alle 20.45, la squadra gialloblu giocherà con il primo match point per accedere alla finale promozione per la Serie A. "La trasferta porta con sé la difficoltà di dover metabolizzare il lungo viaggio, oltre a smaltire le scorie delle fatiche delle prime due partite. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Mi aspetto di trovare una squadra che cercherà di allungare la serie, che ha già dimostrato a Scafati di avere carattere e qualità importanti. Sarà di sicuro una grande battaglia sportiva. Rispetto a gara 2, abbiamo delle correzioni da apportare sia in attacco che in difesa e ci stiamo lavorando. Al di là di ciò, siamo consapevoli che ci attende una gara intensa: per vincere dovremo soprattutto superare o quanto meno pareggiare l’intensità di Piacenza".

"Gara 3 sarà una gara differente rispetto alle precedenti, innanzitutto perché il fattore campo sarà ad appannaggio dei nostri avversari. In casa, nelle prime due gare, abbiamo avuto il supporto fondamentale dei nostri tifosi e, ciononostante, Piacenza ha sfoderato delle prestazioni di gran carattere, mettendoci in difficoltà. - ha aggiunto il playmaker della Givova, Diego Monaldi - Giocando in casa, ora gli emiliani avranno una spinta in più. Noi dovremo disputare una gara solida, restando concentrati per 40 minuti e continuando a seguire le linee guida del lavoro fin qui svolto. Sarà sicuramente una sfida intensa e agonisticamente valida, in cui ne vedremo delle belle, a prescindere da chi la spunterà".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969