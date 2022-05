Boxe, Europei: è il giorno dell'esordio di Abbes Mouhiidine Il campione salernitano affronterà il francese Bouafia sul ring A alle 17:00.

Agli Europei Elite di pugilato maschile, in corso di svolgimento a Yerevan in Armenia, è il grande giorno dell’esordio del vice campione del mondo della categoria dei 92 kg Aziz Abbes Mouhiidine. Inizia dunque la corsa al podio di uno dei grandi favoriti per il successo finale.

Il ragazzo di Mercato San Severino, allenato dal tecnico Gennaro Moffa, ha piazzato gli Europei e i Giochi del Mediterraneo in testa alle sue priorità per la stagione 2022. Queste sono tappe importantissime di passaggio verso il grande obiettivo delle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

Tornando al match odierno, in programma alle 17:00 sul ring A, l’avversario sarà il francese Bouafia, pugile ampiamente alla portata di Aziz Abess Mouhiidine, che con la sua boxe elegante, veloce e divertente, che tanto piace alla gente, è uno degli atleti più attesi e seguiti della competizione.

Da segnalare anche gli impegni degli altri azzurri:

8° 71 Kg Cavallaro vs Kapuler Ring A h 16.30

8° 67 Kg Micheli vs Durkacz Ring B h 13

8° +92 Kg Tonyshev vs Begadze Ring B h 14.30

8° 92 Kg Abbes Mouhiidine vs Bouafia Ring A h 17