Karate, per Crescenzo dopo l'argento Europeo ci sono nuovi obiettivi Il campione campano è già pronto per i Giochi del Mediterraneo e per i World Games.

L’Europeo di Karate a Gaziantespor in Turchia, si è concluso con una medaglia d’argento per il campione campano Angelo Crescenzo. Si tratta di un altro podio importante che va ad arricchire il curriculum di uno dei più forti atleti nel mondo del Karate. L’azzurro si è fermato solo al cospetto del padrone di casa, il turco Eray Samdan.

L’atleta di Sarno, dopo la finale si è lasciato andare a ringraziamenti, dediche e qualche rimpianto attraverso i propri social.

“Alla mia famiglia, alla persona speciale che è al mio fianco, al mio Maestro Antonio Califano, al mio coach Nello Maestri, all'Esercito Italiano. Grazie. Si è concluso con una Medaglia d' argento questo Campionato Europeo. Sono tornato a combattere nella mia categoria, dopo l’assenza del 2020, ed è stato davvero emozionante conquistare la finale e questa importante medaglia.

Ho disputato tre finali (2018, 2019, 2022) e sono arrivati tre argenti. Quest'oro sembra proprio non voler arrivare, anche se so che è solo questione di tempo. Intanto le emozioni non finiscono qui, il 26 e 27 Giugno sarò ad Oran (Algeria) per i Giochi del Mediterraneo e poi ancora il 7 e 8 Luglio a Birmingham (USA) per i World Games. Se qualcuno ha pensato, anche solo per un secondo, che questo fosse per me un punto d'arrivo si state sbagliando. Ci vediamo presto”.

Angelo Crescenzo è motivato, ha ancora tanta voglia di combattere e restare ai vertici. Del resto i campioni sono così e il ragazzo di Sarno ha un curriculum invidiabile con tanti successi che lo pongono già nel gotha del Karate mondiale.