Basket: finale playoff per la Serie A, Gara 1 è di Scafati. Cantù ko 89-79 Serie A2, coach Rossi: "Abbiamo comunque fatto grande fatica, pur conducendo la partita"

La Givova Scafati vince Gara 1 della finale promozione contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Finale di 89-79 per l'1-0 nella serie che vale il ritorno in Serie A per il club dell'Agro o per quello brianzolo. Diego Monaldi e David Cournooh (tandem da 34 punti) guidano la squadra di coach Alessandro Rossi al vantaggio nella serie e lunedì sarà Gara 2 sempre al PalaMangano. "Abbiamo disputato una buona gara in attacco, sia come scelte che come lucidità e qualità di tiri, almeno fino a quando l’avversario ce l’ha concesso, perché abbiamo affrontato una squadra ottimamente allenata. - ha spiegato Rossi nel post-gara - Abbiamo comunque fatto grande fatica, pur conducendo la partita. Dobbiamo migliorare il rendimento difensivo, più come scelte che come intensità ed atteggiamento: dobbiamo essere più precisi, perché in alcuni momenti abbiamo reso troppo semplice il lavoro di Cantù che ha provato a rientrare in partita. Dobbiamo migliorare questi aspetti e recuperare le energie in vista di gara 2".

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 1

Givova Scafati - Acqua S.Bernardo Cantù 89-79

Parziali: 18-21, 24-14, 23-14, 24-30

Scafati: Monaldi 17 (0/1, 5/8), Cournooh 17 (3/3, 2/3), Rossato 12 (1/1, 2/3), Ikangi 10 (2/2, 2/3), Daniel 9 (3/5, 0/0), De Laurentiis 9 (2/2, 1/1), Mobio 6 (3/4, 0/1), Clarke 4 (2/6, 0/3), Parravicini 3 (0/1, 1/1), Cucci 2 (1/1, 0/1), Grimaldi, Perrino.

Cantù: Bryant 16 (6/8, 0/1), Bucarelli 14 (3/5, 2/3), Nikolic 9 (3/3, 1/2), Bayehe 8 (3/6, 0/0), Vitali 8 (0/1, 2/7), Severini 7 (0/1, 2/2), Da Ros 7 (2/7, 1/1), Cusin 6 (3/4, 0/0), Allen 3 (1/5, 0/5), Stefanelli 1 (0/1, 0/1), Tarallo, Borsani.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969