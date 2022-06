Pallamano, la Genea Lanzara sul podio tricolore under 20 I salernitani hanno chiuso al terzo posto nella manifestazione tricolore giovanile.

La Genea Lanzara è tra le grandi. Ne “La Casa della Pallamano” di Chieti il team salernitano guidato dal coach Nikola Manojlovic ha vissuto, tra PlayOff Promozione A1 e Final Eight della Youth League Under 20, un finale di stagione da protagonista.

Adesso però, oltre ai sempre più numerosi complimenti dagli addetti ai lavori, è tempo di festeggiare un risultato prestigioso per il sodalizio campano: una storica medaglia di bronzo che afferma la Genea Lanzara come terza miglior squadra Under 20 di Italia.

Il coronamento, insomma, di una stagione entusiasmante che ha regalato grandi soddisfazioni al club del Presidente Sica e alla pallamano del meridione, considerando che la Genea Lanzara è stata l’unica realtà del sud a presenziare negli appuntamenti che contano. Un risultato che assume ancora più rilevanza per il territorio campano nella pallamano giovanile degli ultimi anni, un risultato arrivato non per caso ma frutto di grandi sacrifici, duro lavoro e programmazione, un risultato grande se si pensa al valore delle squadre che la Genea ha affrontato.

I salernitani battendo, con una partita perfetta, il Carpi (la cui prima squadra milita in massima serie) col punteggio finale di 36 – 30 ha conquistato, tra il boato del pubblico presente a Chieti, un brillante terzo posto che è valso la medaglia e la presenza sul podio, alle spalle delle pluriscudettate Cassano Magnago e Pressano. Proprio il Pressano di Fadanelli che la squadra di Manojlovic ha affrontato in semifinale, perdendo di misura per 38 – 35 al termine di una battaglia epica che ha visto le squadre lottare per tutti i sessanta minuti di gioco. Entrambe le finaliste hanno grande tradizione, sono realtà consolidate da anni a tutti i livelli e abituate agli appuntamenti che contano, con atleti di spessore e nell’orbita della Nazionale Italiana: basta questa sintesi a far capire il valore del risultato ottenuto dai salernitani.

Nel girone eliminatorio della Final Eight Scudetto, la Genea Lanzara ha ottenuto, inoltre, altri due bei successi battendo dapprima il Brixen di Davor Cutura (37-35) e poi il Camerano di Filiberto Kokuca (33-32), che hanno consentito l’approdo alla fase successiva della Youth League.

Foto: Fabrizia Petrini FIGH