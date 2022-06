Givova Scafati Basket a un passo dalla Serie A, 2-0 su Cantù (67-53) Playoff Serie A2, a Desio in Gara 3 sarà match point per la squadra dell'Agro

La Givova Scafati vince contro l'Acqua San Bernardo Cantù anche in Gara 2, firma il 2-0 nella serie della finale promozione ed è a un passo dal ritorno in Serie A. La squadra di coach Alessandro Rossi non sbaglia e domina sin dal primo quarto controllando il divario lungo i restanti trenta minuti di gara. Finale di 67-53 per il bis nella serie, per la conferma del fattore campo e dell'imbattibilità casalinga tra campionato e playoff. Scafati gestisce l'attacco ospite e vince in ritmo senza carica massima. Giovedì a Desio sarà Gara 3, match point per Scafati, con obbligo di vittoria in chiave Cantù per restare viva nella gara.

"Gara 2 è stata una partita diversa da gara 1, perché giocando due sfide così intense e ravvicinate nel tempo, la fatica si accumula. - ha affermato Rossi nel post-gara - Anche oggi i nostri giocatori sono i protagonisti della vittoria, per l’atteggiamento e per la buona difesa nei primi due quarti, che non ha concesso cose facili agli avversari. In attacco abbiamo fatto parecchia fatica che deriva dalla fisicità di Cantù e per l’incapacità di andare a cercare una soluzione diversa dalla prima possibile, magari avendo con un pizzico di pazienza in più. Sul punteggio finale c’è poco da dire, perché abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine. A Cantù le partite saranno completamente diverse, questo dobbiamo capirlo, perché in serie A2 il fattore campo ha importanza e noi dovremo avere lo stesso spirito mostrato in queste due prime apparizioni. La serie non è finita, sbaglieremmo a pensare che lo sia: ho visto una gioia contenuta nei miei ragazzi, sinonimo questo che tutti sanno bene, con grande maturità, che ci manca ancora una vittoria prima di poter veramente festeggiare".

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 2

Givova Scafati - Acqua San Bernardo Cantù 67-54

Parziali: 21-10, 13-12, 19-14, 14-17

Scafati: Mobio 8, Daniel 10, Grimaldi ne, Perrino ne, Parravicini 1, De Laurentiis 4, Clarke 4, Rossato 7, Cournooh 6, Monaldi 15, Cucci 9, Ikangi 3. All. Rossi.

Cantù: Stefanelli, Bryant 16, Vitali, Nikolic 15, Borsani ne, Da Ros 2, Bucarelli, Cusin 4, Bayehe 4, Allen 6, Severini 6, Tarallo ne. All. Sodini.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969