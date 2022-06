Serie A2, finale playoff: Cantù allunga la serie. Scafati ko 79-68 in Gara 3 Sabato sera Gara 4 ancora a Desio: secondo match-point promozione per i gialloblu

La serie della finale playoff del tabellone argento si allunga. Occorrerà Gara 4 tra l'Acqua San Bernardo Cantù e la Givova Scafati. I gialloblu dell'Agro sono stati sconfitti nel terzo atto della serie al meglio delle cinque sfide, nella prima sfida sul parquet dei brianzoli, costretti alla vittoria dopo il 2-0 Scafati al PalaMangano. Risultato finale di 79-68 per Cantù con Matteo Da Ros da 17 punti e miglior realizzatore di serata. Sabato sera sarà Gara 4 a Desio: obbligo di una nuova vittoria per l'Acqua San Bernardo, secondo match-point promozione per la Givova.

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 3

Acqua San Bernardo Cantù - Givova Scafati 79-68

Parziali: 18-17, 24-20, 17-19, 20-12

Cantù: Da Ros 17 (7/9, 0/1), Bayehe 14 (7/7, 0/0), Stefanelli 11 (1/3, 1/4), Allen 10 (4/8, 0/4), Nikolic 9 (3/3, 1/3), Severini 6 (1/2, 1/3), Cusin 6 (3/4, 0/0), Bucarelli 2 (0/2, 0/2), Bryant 2 (1/4, 0/3), Vitali 2 (1/2, 0/0), Borsani, Tarallo.

Scafati: Daniel 14 (4/5, 0/0), Rossato 13 (3/5, 1/3), Cournooh 10 (1/3, 2/6), Clarke 8 (1/2, 1/7), Mobio 7 (3/4, 0/0), Monaldi 6 (1/2, 1/4), Cucci 5 (0/1, 1/4), De Laurentiis 4 (1/3, 0/0), Parravicini 1 (0/0, 0/0), Ikangi (0/0, 0/4).