Finale Playoff: Scafati-Cantù, Gara 5 con il ritorno in Serie A in palio L'Acqua San Bernardo vince anche Gara 4 (77-68) e trascina la Givova alla "bella" del PalaMangano

L'Acqua San Bernardo Cantù fa sua anche Gara 4, la Givova Scafati va ko per la seconda volta consecutiva a Desio e la serie di finale promozione si deciderà nella "bella" di martedì al PalaMangano: tutto in una notte tra le due squadre con il ritorno in Serie A in palio. Risultato finale di 77-68 nel quarto atto con la conferma dei punti in trasferta (68 come in Gara 3) per Scafati, priva di Ed Daniel e praticamente anche di Rotnei Clarke, in campo per pochi minuti, e con Cantù a sfiorare la quota del match giocato 48 ore prima. Questa volta è il terzo quarto a fare la differenza.

"Complimenti a Cantù per la vittoria e complimenti ai miei ragazzi per non aver mai lasciato nulla di intentato in questa gara 4, nella quale, pur essendo imprecisi, non abbiamo lasciato nulla di intentato al caso, giocando con grande orgoglio e spirito di sacrificio, senza mai disunirci, neppure nelle difficoltà. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Abbiamo avuto un grave passaggio a vuoto a cavallo tra i due tempi, che alla fine ci è costato caro. C’è rammarico, perché potevamo fare meglio tante cose, ma usciamo comunque a testa alta. Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali, per presentarci al PalaMangano nelle migliori condizioni possibili".

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 5

Acqua San Bernardo Cantù - Givova Scafati 77-68

Parziali: 14-18, 19-13, 27-18, 17-19

Cantù: Bayehe 16 (6/9, 0/0), Da Ros 14 (4/8, 1/1), Stefanelli 13 (2/5, 3/5), Bryant 10 (3/4, 1/4), Allen 8 (2/6, 0/1), Cusin 6 (3/5, 0/1), Nikolic 6 (3/5, 0/0), Vitali 2 (1/4, 0/2), Bucarelli 2 (0/0, 0/2), Severini, Borsani, Tarallo.

Scafati: De Laurentiis 17 (6/9, 1/2), Monaldi 17 (1/3, 3/8), Cournooh 10 (1/6, 2/6), Cucci 9 (1/3, 1/2), Rossato 4 (1/3, 0/3), Parravicini 4 (0/0, 1/2), Clarke 3 (0/1, 1/2), Ikangi 2 (1/3, 0/1), Mobio 2 (1/1, 0/1), Daniel.