Paganese, Trapani getta la spugna e mette in vendita la "Stella" Lettera del presidente ai tifosi: «Iscriverò la squadra in D, poi il titolo passerà al sindaco»

Con una lunga lettera indirizzata ai tifosi, il presidente della Paganese, Raffaele Trapani ha annunciato il suo disimpegno dalla società azzurrostellata. L'imprenditore, che ha guidato il club negli ultimi 19 anni, ha spiegato che iscriverà la Paganese in serie D e, successivamente, consegnerà il titolo nelle mani del sindaco di Pagani, Lello De Prisco. Se, invece, la società azzurrostellata dovesse essere ripescata in serie C, la squadra sarebbe messa in vendita al costo simbolico di un euro. «Ribadisco la mia ferma e incondizionata volontà a cedere, a coloro i quali possano garantire soddisfazioni superiori a quelle che sono nelle mie possibilità», ha chiarito il presidente Trapani che è pronto a farsi da parte dopo un'esperienza durata quasi venti anni.

Di seguito la lettera-comunicato pubblicata sul sito ufficiale della Paganese:

Cari tifosi, ancora una volta, come ho sempre fatto in questi 19 anni, mi rivolgo a voi con estrema sincerità. Sto vivendo la retrocessione come un lutto calcistico, sì perchè per me, primo tifoso, è un lutto. Come ho già detto nel comunicato di un mese fa, quest’anno ho commesso tanti errori in una stagione in cui si sono susseguiti vari episodi. In questi giorni ho fatto una serie di considerazioni e valutazioni, ed è giusto portarle alla vostra conoscenza per fare chiarezza sul futuro della Paganese, sgombrando il campo da equivoci. In 19 anni ho profuso energie sia fisiche che mentali, anteponendo la causa Paganese a tutto o quasi, anche alla famiglia, ma le cose nella vita cambiano. Ora è giunto il momento di fare un passo indietro. Nel ringraziare il notaio Aniello Calabrese per tutto il sostegno ricevuto ed i miei più stretti collaboratori, amici e sponsor che in questi anni mi hanno supportato, annuncio il mio disimpegno dalla Paganese.

Purtroppo d’ora in poi, mi son reso conto, che non riesco a garantire alla piazza la disputa di campionati superiori a quelli effettuati sino ad ora, ovvero salvezze risicate o raggiunte in extremis tramite i play-out. Mi sono reso conto che avete ragione: “Meritate di più” soprattutto voi Ultras della Curva Nord Salvatore Francavilla.

Nei prossimi giorni continuerò ad organizzare tutta la documentazione sia per l’iscrizione alla Serie D, sia per una eventuale riammissione in Serie C. Una volta completato l’iter, qualora dovessimo disputare il campionato di Serie D, il titolo passerà nelle mani del sindaco, già avvisato in merito, mentre in serie C sarebbe in vendita al costo simbolico di 1 euro. Ribadisco la mia ferma e incondizionata volontà a cedere, a coloro i quali possano garantire soddisfazioni superiori a quelle che sono nelle mie possibilità. Ho preso questa decisione, in questo momento, per dare tutto il tempo di operare al meglio e secondo le tempistiche a chi dovrà subentrare, e alle istituzioni. Con grande sincerità e con la Paganese nel Cuore.

Il Presidente Raffaele Trapani