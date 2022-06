Basket, Scafati schianta Cantù (73-60): 14 anni dopo è di nuovo serie A1! I gialloblu si aggiudicano gara 5 della finale e fanno festa in un PalaMangano gremito

È tutto vero! Dopo 14 anni Scafati torna nell’olimpo del basket italiano. In un PalaMangano gremito come non mai, la Givova schianta Cantù, si aggiudica gara 5 e stacca il pass per la serie A. Un palcoscenico che mancava dalla stagione 2007-2008 alla società dell’Agro Nocerino Sarnese, tornata ai vertici del basket italiano dopo anni di sacrifici e riorganizzazione.

Il fattore campo si rivela ancora una volta decisivo (i gialloblu si erano portati sul 2-0 prima della rimonta di Cantù in terra lombarda) per il roster di Scafati che, spinto dal proprio pubblico, disputa una finalissima perfetta.

Trascinata da Clarke e Ikangi (29 punti in due), la Givova mette subito in discesa la partita: dopo aver chiuso avanti di dieci il primo quarto, la formazione di casa prende il largo nei secondi dieci minuti, arrivando all’intervallo lungo sul +21 (40-19) grazie ad un parziale di 19-9.

Un divario importante che viene legittimato nella seconda parte del match. Cantù prova a rifarsi sotto ma Scafati ribatte colpo su colpo e chiude il terzo periodo sul 61-42 (21-23 il parziale). Gli ultimi dieci minuti sono di totale controllo per la Givova che chiude l’incontro sul 73-60 (12-18) e vola in serie A.