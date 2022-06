Serie A2: Scafati-Verona, finale Scudetto. Rossi: "Non sarà facile" Nanni: "Spero che i nostri tifosi saranno numerosi per assistere ad uno spettacolo"

La nuova festa promozione, ma in una gara ufficiale che mette in palio lo Scudetto della Serie A2: la Givova Scafati ospita la Tezenis Verona. Appuntamento alle 20.45 al PalaMangano per l'ultimo match della stagione. "La finale scudetto contro Verona non sarà una partita affatto semplice. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Non sarà facile infatti ricaricare le batterie e ritrovare energie fisiche e mentali dopo la sbronza di pochi giorni fa. Molti tra i nostri giocatori sono arrivati allo strenuo delle proprie energie, oltre a problemi fisici importanti. Rispetteremo però la partita e l’avversario, con l’obiettivo di fornire un buon spettacolo e di festeggiare poi anche con gli avversari, che si sono meritati sul campo, come noi, la promozione in massima serie".

Il titolo di campione d'Italia del secondo livello nazionale tra le squadre promosse in A e che puntano all'acuto finale: "È un appuntamento al quale spero i nostri tifosi accorrano numerosi per assistere ad uno spettacolo di pallacanestro tra due squadre che, a questo punto della stagione, giocheranno senza pressione e potranno offrire, al netto delle condizioni fisiche, una pallacanestro divertente ed avvincente", ha spiegato l'assistant coach, Francesco Nanni.