Givova Scafati Basket ko, Tezenis Verona campione d'Italia Serie A2 Club dell'Agro senza Daniel, Clarke, Cucci e Mobio nella sfida Scudetto

In un match sì decisivo, ma allo stesso tempo condizionato dalla stanchezza e dalla festa dopo l'obiettivo raggiunto da entrambe le squadre, promosse in massima serie, la Givova Scafati perde per la prima e unica volta tra le mura amiche in stagione. Al PalaMangano passa la Tezenis Verona, che supera la squadra di coach Alessandro Rossi, priva di Ed Daniel, Rotnei Clarke, Valerio Cucci e Joseph Mobio. Assenze tra gli scaligeri, vincenti con il finale di 82-100 e campioni d'Italia della Serie A2 con la vittoria nella finale Scudetto tra le due società che giocheranno in A nel prossimo campionato. Gaetano Grimaldi è il miglior realizzatore per Scafati con 19 punti. Il top-scorer di serata è, però, Francesco Candussi: 30 punti per Verona, che conquista il tricolore del secondo livello nazionale.

Serie A2 - Finale Scudetto

Givova Scafati - Tezenis Verona 82-100

Parziali: 22-23, 35-23, 14-19, 11-35

Scafati: Grimaldi 19 (2/7, 5/10), De Laurentiis 17 (4/7, 3/4), Perrino 14 (4/8, 2/4), Ikangi 13 (5/8, 1/6), Parravicini 8 (1/1, 2/8), Rossato 5 (1/1, 1/1), Cournooh 4 (2/2, 0/4), Monaldi 2 (1/1, 0/5), Cucci, Daniel, Clarke

Verona: Candussi 30 (10/10, 3/6), Adobah 13 (2/3, 3/3), Grant 11 (4/6, 1/5), Nonkovic 11 (1/1, 3/8), Anderson 9 (0/0, 3/5), Casarin 7 (2/2, 1/2), Udom 5 (1/1, 1/6), Spanghero 5 (1/2, 1/3), Caroti 5 (1/2, 1/4), Pini 4 (2/2, 0/0)

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969