Basket, Agropoli festeggia l'approdo in NBA di Gabriele Procida L'ultimo anno alla Fortitudo Bologna ha messo in vetrina il talento italiano

Festa ad Agropoli per l’approdo in Nba di Gabriele Procida, 20enne di origini agropolesi. La giovane stella cilentana ha sorpreso più di un osservatore in occasione del Draft 2022, che consente alle squadre a fine stagione di inserire giovani talenti nelle rose, in quella che è lega di basket più famosa al mondo.

Il talento italiano, messosi in evidenza quest'anno con la Fortitudo Bologna, ha strappato una scelta l’inizio del secondo giro da parte dei Detroit Pistons.Procida, nato a Como e cresciuto con Cantù, ha origini agropolesi, dove la notizia è stata accolta con entusiasmo. Ora resta da capire se Procida tenti subito il salto in NBA o decida di restare in Europa per maturare ancora.

Tre gli italiani, quest'anno, tra le possibili scelte: Paolo Banchero, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida.