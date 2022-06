Agropoli, 7 giorni per celebrare l'Italia con la mostra "Un secolo di azzurro" Sarà consegnato anche il premio "Vincenzo Margiotta" a Totò Schillaci.

Farà tappa ad Agropoli, in provincia di Salerno, dal 30 giugno al 7 luglio la mostra itinerante “Un secolo di azzurro”, anche in ricordo dell’eroica impresa del Mondiale vinto in Spagna da Bearzot e i suoi moschettieri. Per una intera settimana oltre 300 cimeli, testimoni delle imprese della nostra nazionale di calcio, saranno esposti nel castello Angioino Aragonese del Comune cilentano. I curisi e gli appassionati potranno vedere da vicino il pallone della finale mondiale del 1934, ma anche le maglie che hanno vinto l’Europeo lo scorso anno, passando per i pantaloncini di Totò Schillaci, eroe delle notti magiche di Italia 90 e per le divise di Totti, Del Piero e Cannavaro, campioni a Berlino nel 2006.

Si tratta di 100 anni di storia azzurra in cui l’Italia ha conquistato 4 titoli mondiali e 2 europei. L’evento, promosso dall’associazione Sant’Anna di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti con la Virtus Agropoli Academy di Antonio Ruggiero ha il patrocinio dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) e il sostegno dell’amministrazione comunale col neo sindaco Roberto Antonio Mutalipassi e l’assessore al turismo Roberto Apicella e porterà in città numerosi protagonisti di tutte le epoche.

Parteciperanno ala kermesse “Picchio” De Sisti, “Totò” Schillaci, “Nanu” Galderisi, poi Salvatore Carmando, Ottavio Bianchi, Cristian Manfredini e ancora Gianni Sasso attaccante Nazionale Paralimpica, Francesco Cacciapuoti responsabile SGS Figc Campania, Carmine Mellone presidente CIP Campania, l’ex arbitro internazionale Pietro D Elia, Enzo Leccese, agropolese doc e Gigetto Serrapede nazionale beach soccer. Momento che si annuncia toccante è in scaletta l’1 sera con l’assegnazione del premio Vincenzo Margiotta, agropolese, attaccante della Salernitana che ha scritto la storia nel dopoguerra che l’Ussi ha istituito e il presidente nazionale Gianfranco Coppola lo consegnerà a Totò’ Schillaci, gol e passione.

Durante la presentazione, moderata da da Simona Rolandi, giornalista RAI, sono intervenuti il sindaco Roberto Mutalipassi, Francesco De Luca, responsabile redazione sport de Il Mattino e l’ex calciatore Guglielmo Stendardo. Durante la settimana sono previsti incontri con giornalisti, dirigenti federali ed ex azzurri, tra cui Marco Civoli, telecronista RAI della finale mondiale del 2006; Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania, poi Pier Paolo Petino segretario e tesoriere dell’Ussi Campania, il presidente FIGC Campania Carmine Zigarelli col vicario Giuliana Tambaro, presidente Coni regionale Sergio Roncelli, La cilentana Maria Marotta primo arbitro donna a dirigere un match professionistico. La Mostra è visitabile gratuitamente dalle ore 18.00 alle 24.00.