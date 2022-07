Giochi del Mediterraneo, Boxe: Mouhiidine vola in finale dando spettacolo In Algeria il campano sfiderà il padrone di casa Hamani per la conquista della medaglia d'oro.

La stagione di Aziz Abbes Mouhiidine fino a questo momento è stata semplicemente perfetta. Solo vittorie e tanto spettacolo per chi lo ha seguito. Prima il cammino senza macchie agli Europei ed ora ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento ad Orano in Algeria, sta proseguendo dominando il torneo dei 91 kg. Lo sta facendo con personalità e grande consapevolezza. Ieri ha demolito in semifinale il greco Nanitzanian con un verdetto unanime: 3-0.

Del resto sul ring algerino il neo campione d’Europa ha mostrato di avere un tasso tecnico superiore e una predominanza fisica che non ha mai messo in discussione l’incontro. Il greco ci ha capito poco. Agile, veloce, capace di gestire i momenti per poi contrattaccare, affrontare Mouhiidine è diventato difficilissimo. A tratti quasi irritante. In questo momento è sicuramente il miglior pugile al mondo in questa categoria. Questa sera alle 20:15 sfiderà per l’oro l’algerino Hamani. Incontro che sulla carta non dovrebbe creargli tanti problemi, ma la boxe è uno sport particolare dove l’imprevisto si nasconde dietro ogni colpo.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana