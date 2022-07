Givova Scafati Basket, Henry è il primo colpo per la Serie A L'ala piccola: "Ho scelto questo club perché abbiamo ambizioni simili"

La Givova Scafati riparte da Mychael “Myke” Gerome Henry, ala piccola statunitense, classe '92, reduce dall'avventura con l'Iraklis Salonicco, per la costruzione del roster del club dell'Agro in Serie A. "Sono felice di far parte di questa squadra. - ha spiegato il nuovo giocatore di Scafati - Ho scelto questo club perché abbiamo ambizioni simili, vogliamo infatti dimostrare entrambi la voglia di dare il massimo in ogni partita. Mi piaceva l’idea di tornare a giocare in Italia, dove in passato sono stato davvero bene. Voglio competere ad alto livello e continuare a spingermi su nuovi e più alti livelli".

"Con piacere annunciamo il primo americano del roster della prossima stagione in serie A. Myke Henry è un giocatore che può ricoprire i ruoli di esterno, ha doti realizzative notevoli e una buona carriera anche europea. - ha aggiunto il general manager della Givova, Gino Guastaferro - Con Nello ed Enrico Longobardi, nonché il nostro coach Rossi, siamo stati in sintonia nell'ingaggiare Myke, che è contento e carico di aggregarsi al nostro club".

La scheda - "Nato a Chicago il 23 dicembre del 1992, il neo tesserato gialloblù è alto 198 cm per 108 kg. Cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti d’America, prima presso la high school di Orr Academy, poi due anni all’università di Illinois ed altri due alla DePaul University (ultima stagione da 13,7 punti e 6,2 rimbalzi di media in 31 gare), è con la maglia di Oklahoma City Blue (D-League) nel 2016 che ha cominciato la propria carriera tra i professionisti, intervallata da una bella esperienza in Messico con i Rayos de Hermosillo (17,6 punti, 5,7 rimbalzi e 2,8 assist di media in 33 gare) e da una apparizione in NBA con i Memphis Grizzlies, poi proseguita nella lega di sviluppo statunitense con i Memphis Hustle (18 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di media in 11 gare). La prima esperienza europea risale al 2018/2019, stagione in cui ha vestito la maglia di Ironi Nahariya in Israele (14,6 punti, 5,8 rimbalzi e 2 assist in 32 gare), a cui fa seguito il ritorno in patria nella stagione 2019/2020 sempre nelle fila degli Oklahoma City Blue (13,4 punti, 5,2 rimbalzi e 1,8 assist di media in 32 incontri). Nella massima serie italiana ha militato nel 2020/2021, vestendo la casacca dell’Allianz Trieste (11 punti, 4 rimbalzi e 1,1 assist di media in 36 gare di stagione regolare; 14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist di media in 5 gare di SuperCoppa). La scorsa stagione agonistica è invece stato tesserato dallo Champagne Chalons Reims nel massimo campionato francese, facendo registrare 12,6 punti, 4 rimbalzi e 2,1 assist di media in 14 incontri, mentre nella parte finale della stagione (da gennaio 2022) si è spostato in Grecia all’Iraklis Thessaloniki, esperienza conclusa con 15,4 punti, 6,4 rimbalzi e 2,2 assist di media".

