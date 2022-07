Esposito guiderà la Gelbison anche in Serie C: "Voglia di stupire" Il presidente Puglisi: "Piena fiducia al tecnico dopo una stagione indimenticabile"

È ufficiale la conferma di Gianluca Esposito sulla panchina della Gelbison. Il tecnico di Nola guiderà la squadra di Vallo della Lucania anche nella prima storica partecipazione al campionato di Serie C. "Una scelta fatta con consapevolezza sia dal punto di vista tecnico che umano. - ha spiegato il presidente della Gelbison, Maurizio Puglisi - Rinnoviamo la nostra piena fiducia a Gianluca Esposito con cui abbiamo condiviso una stagione indimenticabile. Partiamo da lui per dare continuità al nostro progetto. Siamo pronti ad esordire insieme in Lega Pro". "Sono molto contento di poter proseguire la mia esperienza alla guida della Gelbison dopo la vittoria del campionato di serie D. - ha aggiunto Esposito - Ripartiamo con grandi motivazioni. Con il presidente Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio stiamo lavorando per costruire una squadra che abbia il nostro stesso entusiasmo e voglia di stupire".