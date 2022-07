Basket, Nasce un Sorriso Salerno: rinnovo con De Mitri Conferma con le granatine: "Continueremo a lavorare duramente"

Alessia De Mitri sarà una giocatrice del Salerno Basket '92 anche nella stagione 2022/2023. "È sempre un piacere per me giocare e vivere a Salerno, che è diventata la mia seconda casa. - spiega De Mitri ai canali ufficiali della Nasce un Sorriso: "Tutte le persone qui sono come una famiglia, quindi sono molto contenta di rimanere. Sicuramente abbiamo ancora un po’ di delusione per come è finita l’ultima stagione e questo sarà uno stimolo in più per il prossimo anno. Continueremo a lavorare duramente, curando tutti i particolari e cercando di migliorare rispetto alla passata stagione. Ovviamente l’ambizione è quella di compiere quello step in più per raggiungere l’obiettivo che abbiamo mancato lo scorso anno".