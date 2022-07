World Games, Crescenzo di bronzo nel karate Il campano porta a casa una medaglia preziosa da una competizione planetaria.

I World Games sono una competizione di spessore planetario che dà spazio agli sport non olimpici. Un appuntamento importantissimo per tanti atleti fortissimi che non hanno la fortuna di avere la platea a cinque cerchi. Attualmente sono in corso di svolgimento a Birmingham nello stato dell’Alabama negli Stati Uniti e hanno visto protagonista un campano nella specialità del karate. Angelo Crescenzo ha avuto il coraggio e la bravura di volare oltreoceano alla ricerca di una medaglia che è riuscito a conquistare.

Per il ragazzo di Sarno ottimo il bronzo portato a casa grazie al successo nella finalina per il terzo posto contro il kuwaitiano Shaaban Abdullah. Angelo Crescenzo ha festeggiato la medaglia con un bel post sui propri social con dediche speciali.

“Volevo questa medaglia e sono venuto a prenderla fin qui, negli Stati Uniti. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, al mio coach Nello Maestri, al mio maestro Antonio Califano, al mio staff. Grazie all'Esercito Italiano, alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e ad Italia Team”.