Beach Soccer, Polisportiva Santa Maria campione Under 18 L'evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

La Polisportiva Santa Maria si laurea campione d’Italia di Beach Soccer Under 18, scrivendo il proprio nome nell’albo dei vincitori della prima edizione dell’evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

In finale, i giallorossi battono 6 a 3 i siciliani dell’Iccarense, al termine di una gara ben giocata fino alla fine. A trascinare i giallorossi alla vittoria sono state le doppiette del capitano Morlando, Ventura e Sessa, quest’ultimo autore di un gol anche con una bellissima rovesciata.

Subito in vantaggio, i giallorossi subiscono il pari dell’Iccarense, con si chiude il primo tempo. Nella seconda frazione, passano in vantaggio i siciliani, ma Morlando e compagni non si perdono d’animo trovando prima il pari e poi l’allungo. Al secondo intervallo, infatti, i cilentani sono sul 4 a 2. Nell’ultimo tempo, Ventura segna le reti che valgono il 6 a 2, mentre l’Iccarense prova a rientrare segnando la terza rete. Il Santa Maria però gestisce bene e porta a casa il titolo di campione d’Italia di Beach Soccer U18.