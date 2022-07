Givova Scafati Basket, nodo PalaMangano: si cerca l'accelerazione Incontro con l'amministrazione comunale e tutti gli appassionati anche per la campagna abbonamenti

"Misuriamo le nostre ambizioni": così la Givova Scafati ha annunciato l'appuntamento in programma domani pomeriggio (ore 16) per la campagna abbonamenti al PalaMangano, che resta un nodo verso la Serie A per la società gialloblu. Il palasport dovrà subire un restyling in tempi brevi per consentire alla squadra del patron Nello Longobardi di disputare sin da subito le gare casalinghe tra le mura amiche. La Givova ha indicato il PalaBarbuto di Napoli per la prossima stagione, ma il club vuole superare il limite nella fase precampionato. All'incontro parteciperanno i dirigenti della Givova, lo sponsor e il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati con l'invito rivolto a tutta l'amministrazione comunale (assessori e consiglieri) e ai tifosi. "L’occasione si presenta come una opportunità per fare il punto sulla campagna acquisti gialloblù e sulla procedura di acquisizione dell’agibilità del PalaMangano": caccia, quindi, a nuove conferme nel percorso intrapreso e definito dopo la promozione in Serie A, il ritorno nel primo livello nazionale.