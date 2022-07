Atletivo Vitalica, il tecnico Antonio Manna riconfermato: "Avanti insieme" I progetti della squadra di calcio a 5 del presidente Nello Gaito

“Resto all’Atletico Vitalica per proseguire un percorso che sta andando bene”. Così Antonio Manna, tecnico della società di calcio a 5 di Sarno, riconfermato in maniera ferma per la stagione 2022-2023.

“Quello dello scorso anno è stato un campionato positivo, abbiamo raggiunto e giocato bene i play off”, ha detto.

“I ragazzi hanno dato il massimo. Siamo sportivamente molto soddisfatti ed abbiamo messo basi forti per le prossime stagioni”, ha sottolineato Manna.

Nell’intervista l’allenatore della squadra del presidente Nello Gaito aggiunge: “Vitalica è una famiglia prima che una società sportiva. Ha degli ideali in cui io credo fortemente: il rispetto senza tralasciare l’aspetto sportivo. Ed ha un gruppo di ragazzi fantastico, forte anche umanamente”.