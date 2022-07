Scafati Basket, conferme nel roster per Rossato, Monaldi e Ikangi Il club gialloblu corre verso la A con un gruppo che sarà un mix tra conferme e volti nuovi

Nell'attesa di ottenere riscontri positivi per il restyling del PalaMangano, utile per giocare sin da subito le gare casalinghe del prossimo campionato di Serie A, volontà decisa da parte della proprietà, la Givova Scafati ha ufficializzato tre conferme nel roster: Riccardo Rossato, Diego Monaldi e Iris Ikangi.

"Si è chiuso un ciclo di quattro anni con un percorso in continua salita a Scafati, culminato con il coronamento del sogno di conquistare la promozione in massima serie al termine di un campionato super, nel quale non abbiamo mai perso in casa, così conquistando l’obiettivo che ci eravamo inizialmente prefissati. - ha spiegato Rossato, capitano della squadra promossa in A - Ora si apre un nuovo ciclo, che fare con Scafati per me è davvero un sogno e la logica conseguenza di un percorso iniziato insieme diversi anni fa".

"Dopo una stagione così esaltante ed una promozione conquistata sul campo è ancora più bello riprendere il cammino insieme. - ha aggiunto Monaldi - Non vedo l’ora di iniziare con la stessa maglia, la stessa grinta e la stessa voglia di vincere che ci ha sempre contraddistinto".

"Mi piacerebbe disputare un campionato importante anche in massima serie, con l’obiettivo di affermarmi a questi livelli e soprattutto continuare a crescere in linea con gli obiettivi del club": questa, invece, la prospettiva di Ikangi. Scafati corre verso la A con un gruppo che sarà un mix tra conferme e volti nuovi.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969