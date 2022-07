Scafati Basket, conferma anche per De Laurentiis: "Via a una nuova sfida" Dopo Rossato, Monaldi e Ikangi altro segnale di continuità per il gruppo gialloblu

La Givova Scafati ha annunciato la conferma di Quirino De Laurentiis per il prossimo campionato di Serie A. Il centro classe 1992 è stato tra i protagonisti della cavalcata trionfale del club dell'Agro nell’ultimo campionato di serie A2. Stagione regolare chiusa con 7,3 punti e 4,9 rimbalzi di media: numeri sottolineati dal club nell'ufficializzare il nuovo accordo con il giocatore "duttile, dotato di mobilità e fisicità, che si è guadagnato la riconferma anche in categoria superiore per la sua spiccata intelligenza tattica e la grande professionalità sia dentro che fuori al rettangolo di gioco, che gli hanno fruttato la stima della dirigenza e l’affetto dei supporters gialloblù".

"Dopo la bellissima stagione appena conclusa sono contento di restare a Scafati e continuare il nostro cammino insieme. - ha affermato il lungo - Sarà un anno totalmente differente, in una categoria sconosciuta per la maggior parte di noi. Dovremmo essere bravi ad affrontare la massima serie con la stessa grinta e determinazione che abbiamo messo in campo e ci ha contraddistinto nella scorsa stagione, anzi ci sarà sicuramente bisogno di qualcosa in più da parte di tutti noi. Non vedo l’ora di iniziare e affrontare giocatori di livello internazionale".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969