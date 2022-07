Jomi Salerno, esordio casalingo contro il Casalgrande Padana Il 10 settembre alla Palumbo le ragazze di Laura Avram inizieranno l'avventura in A1.

Sono stati diramati ieri i calendari relativi alla serie A1 femminile 2022/2023. Esordio casalingo per la Jomi Salerno che ospiterà la Casalgrande Padana alla Palestra Caporale Palumbo. Girone unico a 12 squadre con due new entry rispetto allo scorso anno: la neo-promossa Tushe Prato e il Teramo, reintegrata assieme al Cellini Padova, una delle retrocesse della passata stagione, a seguito delle rinunce delle aventi diritto Guerriere Malo e Bruneck. Per le 12 partecipanti alla Serie A1 inizio di stagione fissato al 10 settembre, data della prima giornata. Si procederà fino al 29 aprile e fino alla chiusura della regular season. Play-off e play-out accenderanno la coda della stagione. Si gioca sempre sulla distanza delle tre partite tra semifinali (3, 6 e 7 maggio) e serie finale (10, 14 e 16 maggio). Giocano per lo Scudetto le prime quattro della classifica di regular season, mentre i play-out chiameranno in causa le formazioni classificate dall’8° all’11° posto sempre al termine della prima fase. I play-out sanciranno una delle due retrocessioni: la seconda sarà diretta per la 12^ e ultima classificata della regular season. Il week-end del 2-5 febbraio punterà i riflettori sul grande evento delle Finals di Coppa Italia maschile e femminile in unica sede. Accadrà per la quarta stagione dopo il successo delle edizioni scorse svolte a Siena (2020) e Salsomaggiore Terme (2021 e 2022). Format identico per donne e uomini: Final8 con quarti di finale, semifinali e finale. Le qualificate saranno stabilite sulla base della classifica al termine del girone di andata. Anche il Supercoppa Day tornerà con la formula già sperimentata dalle due finali in stessa data e unica sede. Dopo essere stato parte integrante della inaugurazione del centro tecnico «La Casa della Pallamano» di Chieti, nel settembre scorso, ora l’appuntamento verrà nuovamente ricollocato a fine anno. Data da ufficializzare tra 21 e 22 dicembre, mentre la sede sarà comunicata in seguito. Al maschile e al femminile sarà remake delle finali di Coppa Italia: le detentrici dello Scudetto, ovvero Conversano e Brixen Südtirol, affronteranno rispettivamente Raimond Sassari e Jomi Salerno.