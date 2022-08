Givova Scafati Basket, Mollica nello staff tecnico. Raduno, si riparte martedì Novità tra la prima squadra e settore giovanile. I numeri di maglia per la stagione 2022/2023

La Givova Scafati ha ufficializzato le date del raduno e i numeri di maglia per il roster 2022/2023 con l'ingresso di Francesco Mollica nello staff tecnico. Il coach di Rionero in Vulture sarà il secondo assistente di Alessandro Rossi, capo allenatore, con Francesco Nanni confermato vice. Mollica affiancherà Francesco Donnarumma per la panchina dell'Under 19 Eccellenza.

Il raduno è fissato per martedì 16 agosto e vedrà la partecipazione di tutto lo staff dirigenziale e sanitario, composto dal responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi, dal general manager Gino Guastaferro, dal direttore sportivo Antimo Lubrano, dal massofisioterapista Angelo Carmando e dal medico sociale Giuseppe Tortora.

Givova Scafati Basket - Numeri di maglia: 00 Julyan Stone, 1 Doron Lamb, 3 Trevor Thompson, 12 Kruize Pinkins, 13 Quirino De Laurentiis, 15 Aristide Landi, 18 Riccardo Rossato, 20 Myke Henry, 32 Diego Monaldi, 35 Iris Ikangi, Roman Tchintcharauli.

Aggregati dal settore giovanile: Luca Sauro (classe 2005), Gabriel Pali (classe 2005), Emanuele Morvillo (classe 2005) e Robert Nigel Fonisto (classe 2004).

Under - "La società infine rende noto che il responsabile del settore giovanile gialloblù sarà coach Alessandro Carrozzo, dal 2005 allenatore di diverse squadre giovanili, allenatore nazionale dal 2016, membro del comitato tecnico federale campano tra il 2017 ed il 2019 e capo allenatore nel 2018 della Campania al Trofeo delle Regioni. A lui sarà inoltre affidato il gruppo che parteciperà al campionato under 17 eccellenza insieme allo scafatese coach Michele Morra".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969