Givova Scafati Basket, si riparte. PalaMangano, ottimismo per il restyling Semplice: "Progetto pronto. Manca solo l'approvazione del bilancio"

Via alla nuova stagione della Givova Scafati: primo allenamento al PalaMangano con l'arrivo degli americani che avverrà passo dopo passo lungo la settimana. "Vi accolgo a Scafati portandovi i saluti della proprietà, in particolare di Nello ed Enrico Longobardi, del presidente Alessandro Rossano e di Giovanni Acanfora, titolare del title sponsor Givova. - ha spiegato il general manager del club gialloblu, Gino Guastaferro - Ai veterani del gruppo chiedo di fungere da chioccia ai nuovi arrivati, a coloro che si aggregheranno nei prossimi giorni e soprattutto ai più giovani. E’ giunta l’ora di resettare tutto quello che abbiamo fatto fino a giugno scorso, perché è il momento di cominciare da zero e dare più del 100% per riuscire ad imporsi anche in massima serie. Abbiamo tutte le carte in regola per poter disputare un buon campionato, ma tutto dipenderà da noi e da quello che riusciremo a dimostrare sul campo, lavorando con impegno, dedizione, sacrificio ed abnegazione,sperando di poter disporre quanto prima del PalaMangano".

L'assessore allo sport del comune di Scafati, Laura Semplice, apre alla possibilità di disputare tutti i match casalinghi al PalaMangano: "Il progetto di restyling del PalaMangano è pronto, manca solo l’approvazione del bilancio per trasferire i fondi sull’apposito capitolo di bilancio. - ha spiegato nel corso del raduno - A questi, grazie al lavoro della ragioneria e dell’ufficio tecnico saranno aggiunti altri fondi che stiamo cercando di intercettare. Ci stiamo impegnando affinché la prima partita casalinga di campionato possa disputarsi al PalaMangano: è un impegno che assumo di fronte alla società, ai tifosi e alla società tutta".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969