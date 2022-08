Givova Scafati Basket, ecco il programma precampionato Thompson ha raggiunto il PalaMangano: gruppo al completo verso il primo test

Con l'arrivo di Trevor Thompson gruppo al completo in casa Givova Scafati. Coach Alessandro Rossi può mettere nel mirino la prima amichevole con il club dell'Agro che ha annunciato le sfide del precampionato. Si comincia sabato con la trasferta a Roma, al PalaLuiss: Scafati affronterà l'NPC Rieti. Domenica 4 settembre i gialloblu ospiteranno l'Happy Casa Brindisi al PalaMangano: il test sarà a porte chiuse, senza pubblico. Da mercoledì 7 a sabato 10 sarà, invece, trasferta a Yverdon-les-Bains in Svizzera per la Givova, protagonista con il JL Bourg-en-Bresse, team della Pro A, in un torneo che vede la partecipazione di quattro club elvetici. Il 24 settembre sarà nuovo test con Brindisi con palla a due a Martina Franca.

Givova Scafati Basket

Programma Precampionato

27/8: Givova Scafati - NPC Rieti (PalaLuiss, Roma)

4/9: Givova Scafati - Happy Casa Brindisi (PalaMangano, Scafati)*

7-10/9: torneo "La Coupe Landolt" (Yverdon-les-Bains, Svizzera) con la partecipazione di JL Bourg-en-Bresse (Francia) e Friburg Olympic, Spinelli Massagno, Union Neuchâtel Basket e Lions de Geneve (Svizzera)

24/9: Givova Scafati - Happy Casa Brindisi (Martina Franca)

NB. a porte chiuse, con divieto assoluto di accesso alla struttura, esclusi soli dirigenti e tesserati*