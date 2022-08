Givova Scafati Basket, buoni segnali dal primo test contro la NPC Rieti Coach Rossi: "Luci ed ombre. Di positivo c’è il desiderio di condividere la palla"

Risultato aggregato di 90-69, ma conta la prestazione e con lo sviluppo dei quarti (25-15, 21-24, 21-16 e 23-14): buoni segnali per la Givova Scafati al PalaLuiss di Roma, dove ha affrontato la NPC Rieti nel primo test amichevole verso la Serie A 2022/2023. "Dal punto di vista fisico, i carichi di lavoro si sono appalesati, come d’altronde mi aspettavo. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Per il resto, luci ed ombre: di positivo c’è il desiderio di condividere la palla, di giocare insieme in attacco e il buon atteggiamento difensivo, di negativo invece l’imprecisione e l’indisciplinatezza in attacco, mentre in difesa mancano ancora le regole. Mi è piaciuto l’atteggiamento, questo era importante, ma per le altre cose abbiamo tempo e modo di lavorarci sopra".

Scrimmage: Givova Scafati - NPC Rieti

Tabellini

Givova Scafati: Rossato 20, Ikangi 18, Pinkins 13, Henry 11, Lamb 10, Monaldi 9, Stone 5, Tchintcharauli 2, Sauro 2, De Laurentiis. All. Rossi.

NPC Rieti: Naoni 14, Zugno 3, Rotondo 6, Timperi 11, Marchiaro 6, Godwind 6, Deltesta 13, Melchiorri 2, Nonkovic 8. All. Ceccarelli.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969