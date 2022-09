Givova Scafati Basket, stop di un mese per Thompson Riduzione della frattura composta allo scafoide del polso destro per uno dei volti nuovi del roster

Operazione e attesa di un mese per il ritorno in campo: Trevor Thompson sarà ai box dopo l'intervento di riduzione della frattura composta allo scafoide del polso destro. Il cestista della Givova Scafati dovrà osservare il classico periodo di riposo. "L’operazione è perfettamente riuscita. - si legge nella nota della società gialloblu - L’atleta ora dovrà restare a completo riposo per 15 giorni e nei successivi 15 potrà invece svolgere la terapia fisica riabilitativa, che dovrebbe permettergli di tornare disponibile ed arruolabile nell’arco di 30 giorni, salvo complicazioni". Attesa, quindi, per Thompson con la Givova Scafati lanciata verso il secondo test prestagionale. Il club dell'Agro ospiterà l'Happy Casa Brindisi al PalaMangano nella giornata di domenica per un'amichevole a porte chiuse. Nelle ore precedenti la Stella del Sud affronterà la Gevi Napoli sul parquet di Campobasso.