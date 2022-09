Serie C: Gelbison, ufficiale l'arrivo di De Sena Il club di Vallo della Lucania potrà contare sulla punta già per il match con la Juve Stabia

Carmine De Sena è un nuovo calciatore della Gelbison. Il 31enne attaccante, lo scorso anno alla Pro Sesto, entra nella rosa del club di Vallo della Lucania. "È già alle dipendenze di mister Esposito e, domenica, sarà a disposizione nel posticipo serale della prima giornata di campionato contro la Juve Stabia al Torre di Pagani. - si legge nella nota della Gelbison - Una carriera lunghissima quella di De Sena, iniziata con le giovanili dell’Avellino e dopo alcuni anni in D con Angri , Messina ed Ebolitana, il salto in C a Portogruaro dove resta per due stagioni. Poi Viterbese, Paganese, Bisceglie, in C e Viterbese, Cuneo e Samb in D, l’approdo in C con la Pro Sesto da gennaio 2021 fino a giugno scorso. In totale, l’attaccante partenopeo ha all’attivo 184 presenze e 33 gol in serie C e 113 presenze in D condite da 33 marcature. Al neo rossoblù, gli auguri di una brillante stagione con la casacca rossoblù".

Foto: pagina ufficiale Facebook Gelbison