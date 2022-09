Gelbison, esordio amaro: debutto vincente per la Juve Stabia (1-3) Avanti di due reti nel primo tempo, le vespe rispondono al tentativo rossoblu in avvio di ripresa

Vittoria all'esordio per la Juve Stabia, che batte la Gelbison al "Torre" di Pagani. Finale di 1-3 per le vespe, avanti con Maggioni dopo 3 minuti e che firmano il raddoppio con Pandolfi al 34'. Bonalumi accorcia le distanze in avvio di ripresa, al 48', ma dopo tre minuti Altobelli riallunga per la squadra di Castellammare. Debutto amaro per la società di Vallo della Lucania nel primo match in terza serie.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Gelbison - Juve Stabia 1-3

Marcatori: 3’pt Maggioni (JS), 34’pt Pandolfi (JS), 3’st Bonalumi (G), 6’st Altobelli (JS)

Gelbison (4-3-3): Vitale; Marong, Gilli, Bonalumi (21’st De Sena), Loreto; Graziani, Uliano, Fornito (21’st Foresta); Nunziante (1’st Sane), Sorrentino (49’st Citarella), Statella (39’st Di Fiore). All. Esposito. A disp. D’Agostino, Cannizzaro, Cargnelutti, Mesisca, Savini, Correnti, Paoloni

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (43’st Peluso), Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello; Altobelli, Berardocco (32’st Gerbo), Ricci; Scaccabarozzi (37’st Caldore), Pandolfi (38’st Della Pietra), Bentivegna (43’st Guarracino). All. Colucci. A disp. Russo, Mignanelli, Carbone, Maselli, D’Agostino, Silipo

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Ammoniti: Cinaglia (JS), Uliano (G), Dell’Orfanello (JS), Barosi (JS), Ricci (JS)

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Angoli: 9-4