Basket, Givova Scafati ko contro Brindisi. Rossi: "Gara che ci serviva" Il coach della squadra gialloblu: "Dobbiamo focalizzarci ora sui prossimi impegni in programma"

Finale di 94-98 con la vittoria dell'Happy Casa Brindisi sulla Givova Scafati nel test amichevole disputato con il PalaMangano a porte chiuse. Scafati non può contare su Trevor Thompson, reduce dall'operazione al polso destro e che resterà out per un mese. Al suo posto dentro Andrea Donda, aggregato al gruppo per confermare l'alta intensità in allenamento. Prove tecniche e buoni segnali per coach Alessandro Rossi: "Questo è il genere di partite che ci serviranno in questo precampionato, in cui dobbiamo continuare ad affrontare squadre forti, profonde e fisiche, proprio come Brindisi. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - Prendiamo il test con la giusta serenità, consapevoli di esserci messi a confronto con una realtà importante. Per tre quarti di gara abbiamo fatto vedere una buona pallacanestro, poi abbiamo avuto un vuoto, che ci è costato l’esito finale. A questi livelli non puoi permetterti 3 o 4 minuti di buio, così come ci è capitato oggi, perché gli avversari ti puniscono senza possibilità di replica. Buono lo spirito, ma ci sono tante cose da migliorare. Dobbiamo focalizzarci ora sui prossimi impegni in programma, per proseguire nel nostro percorso di crescita".

Il tabellino.

Test Amichevole

Givova Scafati - Happy Casa Brindisi 94-98

Parziali: 31-27, 15-15, 29-26, 19-30

Scafati: Stone 8, Lamb 23, Pinkins 13, De Laurentiis 5, Landi 2, Rossato 2, Henry 19, Monaldi 9, Ikangi 4, Tchincharauli 2, Sauro ne, Donda 7. All. Rossi.

Brindisi: Tselan-Tsiene Etou 2, Burnell 9, Reed 33, Malaventura, Bowman 12, Vitucci ne, Mascolo 5, Bocevski ne, Mezzanotte 10, Riismaa, Bayehe 6, Dedonno ne, Perkins 6, Dixson 15. All. Vitucci.

Arbitri: Di Martino, Del Gaudio