Givova Scafati Basket, ecco il programma della Landolt Cup Gialloblu sempre costretti a fare a meno di Thompson dopo l'operazione al polso destro

Si avvicina l'appuntamento della Landolt Cup per la Givova Scafati. L'edizione 2022 del torneo svizzero inizierà nelle prossime ore con il primo match della squadra gialloblu in programma giovedì, quando il roster di coach Alessandro Rossi, sempre privo di Trevor Thompson, affronterà il Fribourg OB. Venerdì sarà, invece, sfida contro l'Union Neuchatel. Mercoledì, giovedì e venerdì per lo sviluppo dei due gironi da 3 squadre e gran finale previsto per sabato: dalle 15, anche con il tiro da 3 punti, le gare per la definizione dei posti e del vincitore del torneo estivo.

Programma dei match di qualificazione

Gruppo Mercier

Mercoledì ore 18: Fribourg OB - U. Neuchatel

Giovedì ore 18: Scafati - Fribourg OB

Venerdì ore 18: U. Neuchatel - Scafati

Gruppo Tissieres

Mercoledì ore 20.45: Lions de Geneve - SAM Basket Massagno

Giovedì ore 20.45: JL Bourg-en-Bresse - Lions de Geneve

Venerdì ore 20.45: SAM Basket Massagno - JL Bourg-en-Bresse

Programma Finali - Sabato

ore 15: finale quinto posto

ore 17: tiro da 3 punti

ore 18: finale terzo posto

oer 20.45: finale primo posto

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969