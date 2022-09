Basket, Landolt Cup: la Givova Scafati batte il Fribourg Olympic (82-72) Rossi: "Contento della prestazione perché abbiamo condotto le ostilità sin dalla palla a due"

Si apre con un successo l'avventura della Givova Scafati nella Landolt Cup 2022. Nel primo match vittoria per la squadra di coach Alessandro Rossi contro i campioni di svizzera del Fribourg Olympic: finale di 82-72 in favore della Givova con Kruize Pinkins autore di 19 punti e miglior realizzatore del match.

"È stata una partita di buon livello sia agonistico che tecnico. Abbiamo giocato contro un avversario eccellente, che disputerà a breve i preliminari di Champions League e contro cui abbiamo disputato una partita vera, nella quale abbiamo anche badato al risultato in ottica torneo. - ha spiegato il coach gialloblu, Alessandro Rossi - Sono contento della prestazione, perché abbiamo condotto le ostilità sin dalla palla a due e avuto un buon approccio. Resta da rivedere solo la gestione degli ampi vantaggi acquisiti in corso di gara, perché ci siamo rilassati troppo e non abbiamo mai ammazzato la partita, permettendo agli avversari di restare aggrappati. Ciò non deve verificarsi, dobbiamo mostrare tutta la nostra mentalità vincente ed essere in grado di chiudere anzitempo le contese quando abbiamo la possibilità. Sono contento anche delle rotazioni eseguite nell’ottica di avere energie disponibili in queste tre partite consecutive in soli tre giorni".

Landolt Cup 2022 - Gironi

Givova Scafati - Fribourg Olympic 82-72

Parziali: 23-11, 16-19, 21-15, 22-27

Scafati: Stone 9, Lamb 13, Pinkins 19, De Laurentiis 8, Landi 5, Rossato 9, Henry 6, Monaldi 8, Ikangi 3, Tchincharauli, Donda 2. All. Rossi.

Fribourg: Jordan 3, Mbala 8, Jancovic 3, Gravet 7, Aleksic ne, Sangwa ne, Cotture 17, Solca 10, Kasadi 5, Lexrolles ne, Roberts 16, Jurkovitz 3. All. Alecsinc.

Arbitri: Stojcev, Baselice, Buttef

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969