Basket, la Givova Scafati vince la Landolt Cup 2022 Coach Rossi: "Nel corso delle tre gare in terra elvetica abbiamo fatto passi avanti"

La Landolt Cup 2022 è della Givova Scafati: la squadra del'Agro ha battuto la Sam Massagno con il finale di 84-81 e chiude al primo posto il torneo estivo. Buone prove in terra svizzera per i ragazzi di coach Alessandro Rossi. "Siamo contenti del risultato e della prestazione, perché abbiamo vinto soffrendo ed è proprio quello che ci serve in questa fase di preparazione. - ha spiegato il coach della Givova - Abbiamo affrontato una squadra con grandi qualità, contro cui il successo, ancorché conquistato con sofferenza, assume un valore importante. Così come nelle precedenti due uscite, quando abbiamo trovato un buon margine di vantaggio, non siamo riusciti a gestirlo, sciupando con errori ed ingenuità su cui dobbiamo lavorare ancora tanto. Gli avversari hanno provato a tenere basso il ritmo del gioco e gli abbiamo permesso di farlo. Resto però comunque soddisfatto, perché dobbiamo capire che per noi sarà un campionato di sofferenza e lo spirito mostrato stasera non ci ha fatto commettere brutte figure. In attacco abbiamo gestito i possessi con attenzione, trovando tiri aperti e cercando, con generosità, anche un passaggio in più. Nel finale di gara siamo stati poco brillanti, ma poi abbiamo comunque trovato la lucidità per uscirne vittoriosi. In difesa, invece, dobbiamo imparare a gestire meglio le situazioni. Nel corso delle tre gare in terra elvetica abbiamo fatto passi avanti e quella di stasera è stata senza dubbio la prestazione più convincente delle tre".

Landolt Cup 2022- Finale

Givova Scafati - SAM Massagno 84-81

Parziali: 21-15, 20-22, 17-23, 26-21

Scafati: Stone 19, Lamb 15, Pinkins 18, De Laurentiis 3, Landi 2, Rossato 14, Henry 6, Monaldi 3, Ikangi 4, Tchincharauli ne, Donda. All. Rossi.

Massagno: Williams 5, Botuli, Martino 2, Madjan D. 11, Kovac 21, Zoccoletti 5, Veri ne, Tanackovic ne, Madjan M. 20, Galloway 17, Kovac, Stefanovic. All. Gubitosa.

Arbitri: Novakovic, Demierre, Vitalini

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969