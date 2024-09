Cavese, Di Napoli: "Con il Monopoli è una finale" Il tecnico metelliano: "Pugliesi molto ostici e pericolosi, servirà grande applicazione"

Raffaele Di Napoli ha presentato Cavese-Monopoli in conferenza stampa: “La considero una finale: servirà coraggio, determinazione, fame di successo. Abbiamo affrontato tante big in sfide che si preparano da sole. Ora fronteggiamo una squadra ben allenata che va affrontata con voglia di fare risultato e che in trasferta ha uno score importante, molto compatta e con calciatori di categoria. Tocca a noi coltivare l’energia positiva che abbiamo portato in città, provando a crescere e migliorarsi sempre con uno spirito battagliero e garibaldino. Non vorrei che passasse il messaggio che i risultati ottenuti con le big ci porteranno in regalo i tre punti. Serve la prestazione per vincere e salvarci.

Derby con l’Avellino? Ci ha lasciato l’amarezza perché per coraggio e prestazione meritavamo la vittoria. Alla squadra ho chiesto di trasformare questo sentimento in forza e motivazione per continuare il nostro percorso.

Modulo iniziale? Sceglierò modulo e uomini che mi daranno maggiori garanzie. Stiamo provando a recuperare tutti i calciatori che non sono al top.

Infine un pensiero per Christian Argurio, direttore sportivo del Novara scomparso in settimana: “Ho condiviso con lui l’avventura al Messina, mando un forte abbraccio alla famiglia. E’ stato una persona importante per la mia vita calcistica”.