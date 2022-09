Serie C, ribaltone Gelbison: esonerato Gianluca Esposito, caccia al sostituto Il club: «Anche le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi»

La sconfitta di Francavilla costa caro al tecnico della Gelbison, Gianluca Esposito. La società vallese ha, infatti, deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore, protagonista della storica promozione dalla serie D alla C. «La Gelbison comunica che da oggi mister Gianluca Esposito non ricoprirà più l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra», l'annuncio pubblicato dal club rossoblu sui suoi canali social. «Nel ringraziare il tecnico per aver guidato la prima squadra con dedizione e professionalità, la società gli augura le migliori fortune umane e professionali».

La Gelbison ha, poi, spiegato che «anche le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. Per cui è necessario andare avanti. Il presidente e il suo staff sono già al lavoro per operare in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra».

La Gelbison nel suo primo, storico, campionato di serie C ha collezionato due punti (2 pareggi e 2 sconfitte) nelle prima quattro giornate di campionato.