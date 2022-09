Gelbison, preso il centrocampista Salvatore Papa Classe 1990, vanta una lunga esperienza in Lega Pro



Nuovo arrivo per il centrocampo rossoblù. La società annuncia l’arrivo del centrocampista classe 1990 Salvatore Papa. Nato a Cosenza, l’atleta arriva dall’Ancona e vanta una lunga esperienza in Lega Pro. Dopo il Settore Giovanile nella sua Rende, il centrale di centrocampo fu acquistato dall’Inter. Da lì Papa non si è più fermato, vestendo le casacche di Foligno, Santarcangelo, Aversa, Vigor Lamezia, Cuneo e Ravenna prima di approdare all’Ancona.



Ecco le prime parole del nuovo giocatore: “Sono contento della mia scelta. Il Presidente Maurizio Puglisi e il Consulente Nicoló Pascuccio mi hanno fatto sentire la fiducia della Società. Sono motivato ed entusiasta. Il mio obiettivo nei prossimi mesi sarà quello di fare bene giorno dopo giorno”.