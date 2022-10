Basket, Virtus Arechi Salerno: esordio con vittoria, battuta la Luiss Finale di 90-88 nella gara valida per la prima giornata del girone D di Serie B

Debutto vincente per la Lars Virtus Arechi Salerno, che ha superato la Luiss Roma al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano con il risultato finale di 90-88 nella gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B (girone D). "Complimenti alla Luiss per la partita giocata, ma i miei ragazzi non hanno mai mollato nonostante la sofferenza. - ha affermato il coach dei blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo, nel post-gara - Tutti hanno dimostrato grande carattere, specie nel momento decisivo. Questa vittoria dovrà servirci da esempio per il futuro". Davvero ricco di emozioni il finale di gara con la svolta per i padroni di casa arrivata dal 35' in poi. Cinque punti consecutivi per Donadoni, il sorpasso firmato da Rinaldi e cinque punti finali per Bottioni: Salerno vola sul +4, ma non molla la Luiss che sfiora la parità con Pasqualin (punteggio di 90-88).