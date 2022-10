Paganese, 1-1 con l'Atletico Uri. Giampà: "Meritavamo di più" Il tecnico azzurrostellato: "nulla da rimproverare ai ragazzi"

Finisce 1-1 in Sardegna il match tra Atletico Uri e Paganese. Nel post-gara mister Domenico Giampa’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Dobbiamo sempre accettare il risultato del campo, ma non nascondo che volevamo i tre punti che purtroppo non sono arrivati. Non posso rimproverare niente alla squadra, fino alla fine ha spinto per cercare la vittoria. Un vero peccato perché per come abbiamo giocato meritavamo noi. Abbiamo concesso poco, ma in quel poco abbiamo subito gol anche oggi. Questo però non deve diventa assolutamente una fissazione, ci tireremo così la sfortuna addosso. Ci è mancata la convinzione giusta per chiudere subito la gara, oggi ci si è messo anche il palo e qualche decisione della terna arbitrale sul gol annullato, che non ho capito, ma sicuramente avrà visto meglio di tutti. Un plauso da parte di tutti noi, alla nostra tifoseria che oggi qui in Sardegna, in una trasferta lunga e costosa, erano al nostro fianco con il loro solito e grande sostegno. Noi prendiamo i pareggi come sconfitte ed è giusto così per una squadra che vuole vincere“.