Basket, Serie A: Givova Scafati ko, l'Umana Venezia supera i gialloblu Coach Rossi: "I buchi avuti nel corso della partita alla fine ci hanno penalizzato"

Esordio con sconfitta per la Givova Scafati, che cade al Taliercio: l'Umana Reyer Venezia supera i gialloblu dell'Agro con il finale di 80-69 nel match valido per la prima giornata di Serie A. La Givova guida il primo quarto, chiuso avanti di 4, ma cede il passo ai padroni di casa nel secondo e terzo quarto. Scafati vince l'ultima frazione, ma per la Reyer è pura gestione con il debutto vincente.

"Abbiamo affrontato una squadra forte, che alla lunga ha meritato di vincere. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Noi dobbiamo invece dividere l’aspetto tecnico da quello emotivo: il secondo è stato positivo, perché abbiamo lottato dall’inizio alla fine, rientrando anche quando eravamo nettamente sotto, a dimostrazione del fatto che siamo una squadra che cerca di giocare ogni possesso; il primo invece lo dobbiamo migliorare, non possiamo accontentarci di aver comunque disputato una discreta partita, ma dobbiamo tornare in palestra amareggiati e delusi della sconfitta, consapevoli di dover lavorare sodo per colmare il gap che ci divide da formazioni come Venezia. Ci portiamo a casa un positivo inizio di gara, un approccio buono con la contesa, senza paura e timori riverenziali, ed anche un buon finale in cui abbiamo avuto un gran bel sussulto. I buchi avuti nel corso della partita alla fine ci hanno penalizzato".

LegaBasket Serie A

Prima Giornata

Umana Reyer Venezia - Givova Scafati 80-69

Parziali: 21-25; 24-12; 22-13; 13-19

Venezia: Spissu 3, Freeman 10, Bramos 9, Sima 6, De Nicolao, Granger 3, Chillo, Brooks 8, Willis 23, Chapelli ne, Watt 6, Tessitori 12. All. De Raffaele.

Scafati: Stone 11, Lamb 3, Thompson 14, Pinkins 11, De Laurentiis 4, Landi, Rossato 14, Henry 5, Monaldi 2, Ikangi 5. All. Rossi