Mondiali, l'Italrugby della salernitana Franco è giunta a Whangarei Domenica esordio contro gli Usa, poi sfide contro il Canada e il Giappone.

L’Italrugby è arrivata a Whangarei, nell’area più settentrionale della Nuova Zelanda, dove domenica alle 12:45 (1:45 orario italiano) sfiderà gli Sati Uniti nel match d’esordio nella Rugby World Cup al Northland Events Center. La squadra azzurra, di cui fa parte anche la salernitana Giada Franco, ieri ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Torneo, svoltasi presso la Sky Tower di Auckland alla presenza di tutte le squadre partecipanti. Il countdown verso l’esordio scorre veloce. Andrea Di Giandomenico sta lavorando per portare le sue ragazze al 100% al match inaugurale. Non sarà una sfida facile per tante ragioni ma l’Italrugby sembra avere le motivazioni giuste per fare un grande cammino. Infatti dopo la sfida con gli Usa di domenica, le azzurre torneranno in campo al Waitakere Stadium di Auckland, domenica 16 ottobre alle ore 12.45 ora locale (1:45 ora italiana) contro il Canada. Il 23 ottobre, invece, appuntamento ancora al Waitakere Stadium allo stesso orario per l’ultima sfida del girone contro il Giappone.

Le 32 atlete convocate:

Piloni

BARRO Francesca – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 84 caps

MARIS Gaia - Wasps, 12 caps

MERLO Michela – Rugby Colorno, 11 caps

SEYE Sara – Transvecta Rugby Calvisano, 8 caps

STECCA, Emanuela – Arredissima Villorba Rugby, 3 caps

TURANI Silvia – Exeter Chiefs Women, 20 caps

Tallonatori

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 72 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 11 caps

Seconde linee

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 31 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 36 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 34 caps

TOUNESI Sara – Sale Sharks, 24 caps

Terze linee

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 56 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 24 caps

GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 56 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 13 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 12 caps

Mediani di Mischia

BARATTIN Sara – Arredissima Villorba Rugby, 107 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 69 caps

Mediani di apertura

MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 32 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

Centri

CAPOMAGGI Beatrice – Arredissima Villorba Rugby, 4 caps

D’INCA’ Alyssa – Arredissima Villorba Rugby, 10 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 57 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 70 caps

Ali/estremi

FURLAN Manuela – Arredissima Villorba Rugby, 88 caps

GRANZOTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 2 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 46 caps

MUZZO Aura – Arredissima Villorba rugby, 27 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 16 caps

ROLFI Sofia – Rugby Colorno, esordiente

---

Test Match Pre-Mondiali

Canada v Italia, Langford – Starlight Stadium, 24 luglio 2022 34-24

Francia v Italia, Nizza – Stade des Arboras, 3 settembre 2022 21-0

Italia v Francia, Biella – Stadio del Rugby, 9 settembre 2022 26-19

Match Rugby World Cup New Zealand 2021

USA v Italia, Northland Events Centre, Whangarei – Domenica 9 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana

Italia v Canada, Waitakere Stadium, Auckland – Domenica 16 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana

Giappone v Italia, Waitakere Stadium, Auckland – Domenica 23 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana