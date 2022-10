Paganese verso la Palmese: da valutare Pozzebon e Di Somma Torna a disposizione De Felice

E' iniziata la settimana di allenamento per la gara di domenica in casa con la Palmese. Ieri pomeriggio gli azzurrostellati si sono ritrovati al Marcello Torre. Dalla giornata di oggi poi, continueranno a lavorare al Superga di Mercato San Severino. Saranno valutate dallo staff medico le condizioni di Pozzebon e Di Somma, usciti per infortunio durante la partita con l’Atletico Uri. Torna a disposizione di Giampa’, l’attaccante De Felice che ha scontato la squalifica.