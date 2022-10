Italrugby femminile, Mondiali: Franco dal primo minuto contro gli USA La salernitana giocherà titolare con la maglia numero 7. Fischio d'inizio domenica alle 01:45.

L’esordio Mondiale è alle porte. Il countdown corre veloce. Domenica all’1:45 orario italiano l’Italrugby femminile affronterà gli Stati Uniti al Northland Events Center di Whangarei in Nuova Zelanda. La partita sarà trasmessa in diretta e in simulcast su Rai Due, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Per tutti gli appassionati campani ci sarà un motivo in più per seguire la prima uscita iridata delle azzurre. Andrea Di Giandomenico ha scelto di schierare fin dal primo minuto la salernitana Giada Franco che con la maglia numero 7 giocherà in terza linea. Per la forte giocatrice campana un grande onore e soprattutto un bell’attestato di stima da parte del tecnico che conta tanto sulle sue qualità.

“Abbiamo completato la preparazione in queste due settimane neozelandesi” ha spiegato coach Di Giandomenico. “Siamo molto soddisfatti e soprattutto desiderosi di scendere in campo. Riteniamo di aver selezionato la miglior formazione possibile, che ci offre opportunità importanti da sfruttare nel corso della gara. Come sempre sarà il campo a dare le risposte, noi ci sentiamo pronte e preparate al meglio”.

Di seguito la formazione dell’Italia:



15 Vittoria Ostuni Minuzzi – 16 caps

14 Aura Muzzo – 27 caps

13 Michela Sillari – 70 caps

12 Beatrice Rigoni – 57 caps

11 Maria Magatti – 46 caps

10 Veronica Madia – 32 caps

9 Sofia Stefan – 69 caps

8 Elisa Giordano – 56 caps (C)

7 Giada Franco – 24 caps

6 Ilaria Arrighetti – 56 caps

5 Giordana Duca – 31 caps

4 Valeria Fedrighi – 36 caps

3 Lucia Gai – 84 caps

2 Melissa Bettoni – 72 caps

1 Silvia Turani– 20 caps

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini – 11 caps

17 Gaia Maris – 12 caps

18 Sara Seye – 8 caps

19 Sara Tounesi – 24 caps

20 Isabella Locatelli - 34 caps

21 Francesca Sgorbini – 13 caps

22 Sara Barattin – 107 caps

23 Alyssa D’Incà – 10 caps

Allenatore: Andrea Di Giandomenico

USA v Italia

Domenica 9 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1.45 CEST

Northland Events Centre, Whangarei