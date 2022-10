Riparte il Salerno Basket '92, Somma: "Club pronto ad altri innesti" "L’ambizione c’è, ma anche la consapevolezza che sarà difficile"

Alle 19.30 sarà palla a due tra la Nasce un Sorriso Salerno e la NewCap Marigliano al PalaSilvestri di Matierno. Riparte il Salerno Basket '92 di patron Angela Somma: "Finalmente si comincia, in questo mese abbiamo ben preparato la squadra. - ha spiegato - Affronteremo una società nuova in questa categoria, ma dobbiamo mantenere alta la guardia. Giochiamo contro una squadra molto giovane, che sta facendo qualche innesto. Dopo un anno come quello scorso, in cui siamo arrivati alle semifinali playoff nazionali, sono molto fiduciosa: abbiamo mantenuto lo zoccolo duro del roster e confermato ancora il nostro coach Aldo Russo. L’ambizione c’è, ma anche la consapevolezza che sarà difficile. Già dalla sfida contro Marigliano dobbiamo giocarcela comunque sul campo, perché ogni partita è una storia a sé e presenta delle insidie. Il mercato? Siamo ancora in attesa di un paio di inserimenti, monitoriamo molto l’estero ed aspettiamo il rientro di Camilla Valerio che, per problemi lavorativi, ha dovuto rallentare il suo rientro. Adesso cerchiamo di vincere più partite possibili, man mano che andiamo avanti sapremo dove mirare ed eventualmente se operare altri correttivi all’organico".